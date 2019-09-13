Нардепы приняли за основу законопроект об аренде госимущества
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1055-1 об аренде государственного и коммунального имущества. Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона об аренде государственного и коммунального имущества направлен на существенное усовершенствование, упрощение и сокращение процедур аренды такого имущества для достижения прозрачности и открытости этого процесса, привлечения широкого круга инвесторов к нему.
В проекте Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", как указывают его инициаторы, установлено принципиально новый порядок передачи государственного и коммунального имущества в аренду, кроме того, в целом упрощена процедура передачи в аренду объектов государственной и коммунальной собственности.
Передача в аренду государственного и коммунального имущества, согласно проекту закона, вместо устаревшей процедура проведения конкурса будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество государственной и коммунальной собственности на электронном аукционе в электронной торговой системе.
Проектом закона предусматривается создание двух перечней - "Перечень первого типа" (Перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) или "Перечень второго типа" (Перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).
Законопроектом определены ключевые этапы процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которая будет обеспечивать прозрачность, конкурентность и максимальную экономическую отдачу государству и местным органам власти от предоставления своего имущества в аренду.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит оптимизировать законодательство по вопросам аренды государственного и коммунального имущества, усовершенствовать механизмы и процедуры передачи государственного и коммунального имущества в аренду, ускорить указанные процессы, повысить экономическую эффективность проведения аукциона права аренды и увеличить поступления в государственный и местные бюджеты.
При этом нардепы приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению. Предварительно парламентарии поддержали внесение законопроекта в повестку дня.
Напомним, Рада собирается изменить перечень запрещенных к приватизации объектов.