Рада збирається змінити перелік заборонених до приватизації об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили за основу законопроект №1054-1 щодо втрати чинності переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Відповідне рішення підтримали 252 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроект пропонує визнати таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".
Також він пропонує внести зміни до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" в частині визначення критеріїв об’єктів, що не підлягають приватизації, зокрема, установити, що об’єкти права державної власності на тимчасово окупованих територіях не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованих територіях.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення сприятиме активізації інвестиційної діяльності в ринковому середовищі, забезпечить рівність прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави щодо розпорядження об’єктами державної власності. Зняття штучних заборон щодо приватизації державного майна, як очікується, має позитивно вплинути на економічний розвиток регіонів.
При цьому нардепи ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекти до другого читання. Попередньо парламентарі підтримали внесення законопроекту до порядку денного.
Нагадаємо, на початку вересня Президент Володимир Зеленський заявив, що до 1 жовтня має бути ухвалений закон про скасування переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації.