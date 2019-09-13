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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61342 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111646 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103475 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110461 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119771 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148338 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148710 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Рада собирается изменить перечень запрещенных к приватизации объектов

Рада собирается изменить перечень запрещенных к приватизации объектов

Киев  •  УНН

 • 12698 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Народные депутаты приняли за основу законопроект №1054-1 об утрате силы перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующее решение поддержали 252 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроект предлагает признать утратившим силу Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Также он предлагает внести изменения в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации, в частности, установить, что объекты права государственной собственности на временно оккупированных территориях не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать активизации инвестиционной деятельности в рыночной среде, обеспечит равенство прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства по распоряжению объектами государственной собственности. Снятие искусственных запретов по приватизации государственного имущества, как ожидается, должно положительно повлиять на экономическое развитие регионов.

При этом нардепы приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению. Предварительно парламентарии поддержали внесение законопроекта в повестку дня.

Напомним, в начале сентября Президент Владимир Зеленский заявил, что до 1 октября должен быть принят закон об отмене перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.

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