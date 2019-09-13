Рада собирается изменить перечень запрещенных к приватизации объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Народные депутаты приняли за основу законопроект №1054-1 об утрате силы перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующее решение поддержали 252 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроект предлагает признать утратившим силу Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".
Также он предлагает внести изменения в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации, в частности, установить, что объекты права государственной собственности на временно оккупированных территориях не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.
По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать активизации инвестиционной деятельности в рыночной среде, обеспечит равенство прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства по распоряжению объектами государственной собственности. Снятие искусственных запретов по приватизации государственного имущества, как ожидается, должно положительно повлиять на экономическое развитие регионов.
При этом нардепы приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению. Предварительно парламентарии поддержали внесение законопроекта в повестку дня.
Напомним, в начале сентября Президент Владимир Зеленский заявил, что до 1 октября должен быть принят закон об отмене перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.