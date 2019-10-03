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Рада приняла закон об аренде госимущества

Киев • УНН

 • 11751 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховная Рада приняла законопроект № 1055-1 об аренде государственного и коммунального имущества. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада приняла закон об аренде госимущества

Проект закона об аренде государственного и коммунального имущества направлен на существенное усовершенствование, упрощение и сокращение процедур аренды такого имущества для достижения прозрачности и открытости этого процесса, привлечения широкого круга инвесторов к нему.

В проекте Закона Украины “Об аренде государственного и коммунального имущества”, как указывают его инициаторы, установлено принципиально новый порядок передачи государственного и коммунального имущества в аренду, кроме того, в целом упрощена процедура передачи в аренду объектов государственной и коммунальной собственности.

Передача в аренду государственного и коммунального имущества, согласно проекту закона, вместо устаревшей процедуры проведения конкурса будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество государственной и коммунальной собственности на электронном аукционе в электронной торговой системе.

Проектом закона предусматривается создание двух перечней — “Перечень первого типа” (Перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) или “Перечень второго типа” (Перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Законопроектом определены ключевые этапы процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, обеспечивать прозрачность, конкурентность и максимальную экономическую отдачу государству и местным органам власти от предоставления своего имущества в аренду.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит оптимизировать законодательство по вопросам аренды государственного и коммунального имущества, усовершенствовать механизмы и процедуры передачи государственного и коммунального имущества в аренду, ускорить указанные процессы, повысить экономическую эффективность проведения аукциона права аренды и увеличить поступления в государственный и местные бюджеты.

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению профильный комитет получил 97 поправок, из которых 59 были учтены.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 1055-1 об аренде государственного и коммунального имущества.

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