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Кабмін затвердив примірні договори оренди держмайна

Кабмін затвердив примірні договори оренди держмайна

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив два примірні договори оренди державного майна, які дозволять працювати ЗУ "Про оренду державного комунального майна". Відповідне рішення підтримали на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Закон про оренду державного комунального майна вступив у дію з 1 лютого, але до сих пір він не діє, бо ми не прийняли декілька підзаконних актів. Це стосується як оренди комерційними суб’єктами так і державними органами влади, які не можуть кудись переїхати", - сказав голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Так, уряд затвердив:
▪️ примірний договір оренди єдиного майнового комплексу держпідприємства, його відокремленого структурного підрозділу;
▪️ примірний договір оренди нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект № 1055-1 про оренду державного і комунального майна.

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