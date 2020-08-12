Кабмін затвердив примірні договори оренди держмайна

"Закон про оренду державного комунального майна вступив у дію з 1 лютого, але до сих пір він не діє, бо ми не прийняли декілька підзаконних актів. Це стосується як оренди комерційними суб’єктами так і державними органами влади, які не можуть кудись переїхати", - сказав голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Так, уряд затвердив:

▪️ примірний договір оренди єдиного майнового комплексу держпідприємства, його відокремленого структурного підрозділу;

▪️ примірний договір оренди нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект № 1055-1 про оренду державного і комунального майна.