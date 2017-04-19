Кабмин утвердил порядок распределения конфискованных средств от коррупционных правонарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупционными правонарушениями. Такое решение приняли члены правительства на заседании, передает корреспондент УНН.
Это постановление правительства приняли без обсуждения.
Как сообщал УНН, в марте в ГПУ сообщили о судьбе конфискованных в Латвии миллионов бывшего народного депутата Юрия Иванющенко.