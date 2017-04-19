Кабмін затвердив порядок розподілу конфіскованих коштів від корупційних правопорушень

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок розподілу у 2017 році конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та повʼязаного з корупційними правопорушеннями. Таке рішення ухвалили члени уряду на засіданні, передає кореспондент УНН.