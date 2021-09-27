Кабмин утвердил основные направления деятельности Нафтогаза на 2021 год : детали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Правительство Украины утвердило основные направления деятельности акционерного общества “Национальная акционерная компания ”Нафтогаз Украины" на 2021 год. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 1011 от 27 сентября, передает УНН.
Детали
Согласно решению правительства, такими направлениями являются:
1) создание балансирующих групп для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых могут приобретать газ у НАК "Нафтогаз Украины" в объемах, достаточных для покрытия отборов бытовых потребителей, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 ;
2) поставка природного газа операторам газораспределительных сетей для покрытия производственно-технологических потерь природного газа в соответствии с условиями установления тарифов на распределение газа;
3) содействие переходу на новую модель расчетов бытовых потребителей за природный газ, когда каждый месяц такой потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления;
4) приведение условий расчетов в договорах на поставку природного газа теплогенерирующим предприятиям, операторам газораспределительных сетей, а также в договорах на реализацию газа для снабжения бытовым потребителям в соответствии с условиями расчетов бытовых потребителей;
5) заключение энергосервисных договоров с потребителями, которые финансируются из государственного и местных бюджетов и получают услуги по централизованному снабжению тепловой энергии, что позволило бы таким потребителям не увеличивать расходы на тепловую энергию благодаря осуществлению мероприятий по энергоэффективности.
Добавим
В Нафтогазе поздравили утверждение Правительством основных направлений деятельности Компании на 2021 год в дополнение к основным направлениям на долгосрочную перспективу, которые были определены в политике собственности Компании, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 2020 года № 982.
В НАК отметили, что в соответствии с лучшими международными практиками "политика собственности" определяет, прежде всего, цель государственного владения компанией, объясняя обществу, почему государство считает, что компанию нужно держать в государственной собственности. В то же время "Основные направления деятельности" должны быть конкретными директивами для менеджмента, за соблюдением которых должен следить наблюдательный совет.
Ранее
Кабинет министров принял на себя полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".