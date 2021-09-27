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Кабмін затвердив основні напрями діяльності Нафтогазу на 2021 рік: деталі

Кабмін затвердив основні напрями діяльності Нафтогазу на 2021 рік: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Уряд України затвердив основні напрями діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на 2021 рік. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 1011 від 27 вересня, передає УНН.

Деталі

Згідно рішення Уряду, такими напрямами є:

1) створення балансуючих груп для постачальників природного газу побутовим споживачам, учасники яких можуть придбавати газ у НАК “Нафтогаз України” в обсягах, достатніх для покриття відборів побутових споживачів, на недискримінаційних (рівних) умовах та за фіксованою ціною на період до 1 травня 2022 року;

2) постачання природного газу операторам газорозподільних мереж для покриття виробничо-технологічних втрат природного газу відповідно до умов встановлення тарифів на розподіл газу;

3) сприяння переходу на нову модель розрахунків побутових споживачів за природний газ, коли кожного місяця такий споживач сплачує 1/12 від очікуваної річної вартості спожитого газу, розрахованої відповідно до профілю споживання;

4) приведення умов розрахунків у договорах на постачання природного газу теплогенеруючим підприємствам, операторам газорозподільних мереж, а також у договорах на реалізацію газу для постачання побутовим споживачам у відповідність з умовами розрахунків побутових споживачів;

5) укладення енергосервісних договорів із споживачами, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів і отримують послуги з централізованого постачання теплової енергії, що дозволило би таким споживачам не збільшувати витрати на теплову енергію завдяки здійсненню заходів з енергоефективності.

Додамо

У Нафтогазі привітали затвердження Урядом основних напрямів діяльності Компанії на 2021 рік на додаток до основних напрямів на довгострокову перспективу, які були визначені у політиці власності Компанії, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 982.

У НАК зауважили, що у відповідності до найкращих міжнародних практик “політика власності” визначає, насамперед, мету державного володіння компанією, пояснюючи суспільству, чому держава вважає, що компанію потрібно зберігати у державній власності. Водночас “основні напрями діяльності” мають бути конкретними директивами для менеджменту, за дотриманням яких має слідкувати наглядова рада.

Раніше 

Кабінет міністрів взяв на себе повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

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