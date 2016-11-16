Кабмин утвердил единовременные выплаты спортсменам, занявшим 4-6 место на Олимпийских играх

"Постановлением Кабинета министров номер 91 установлены вознаграждения спортсменам-призерам Олимпийских игр. Эти вознаграждения выплачены. Однако 55 спортсменов, которые заняли места с четвертого по шестое тоже достойно представляли Украину и это является выдающимся достижением. Поэтому в постановлении предусматривается единовременная выплата спортсменам, занявшим соответствующие места: за 4 место - 50 тыс. грн, 5 место - 35 тыс. грн, 6 место - 25 тыс. грн. Выплаты предлагается осуществить в пределах имеющихся у Министерства средств", - отметил И.Жданов.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Украины выплатил собственные денежные вознаграждения медалистам Олимпийских игр-2016.