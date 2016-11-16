Кабмін затвердив одноразові виплати спортсменам, які зайняли 4-6 місце на Олімпійських іграх

"Постановою Кабінету Міністрів номер 91 встановлені винагороди спортсменам-призерам Олімпійських ігор. Ці винагороди виплачені. Однак 55 спортсменів, які зайняли місця з четвертого по шосте теж гідно представляли Україну і це є визначним досягненням. Тому в постанові передбачається одноразова виплата спортсменам, які зайняли відповідні місця за 4 місце - 50 тис. грн., 5 місце - 35 тис. грн., 6 місце - 25 тис. грн. Виплати пропонується здійнити у межах наявних в Міністерстві коштів", зазначив І.Жданов.

Нагадаємо, Національний олімпійський комітет України виплатив власні грошові винагороди медалістам Олімпійських ігор-2016.