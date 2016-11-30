Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" без убытка - А.Данилюк

Министр финансов сообщил журналистам о том, что финплан компании одобрен без убытков. В то же время А.Данилюк не уточнил других показателей финплан "Нафтогаза".

Также он отметил, что правительство приняло решение о рефинансировании "Нафтогаза".

"То есть, было принято решение о рассрочке платежей за коммунальные услуги. Это решение имело определенную стоимость. Вот для того, чтобы "Нафтогаз" смог справиться с ситуацией, мы нашли финансовый механизм, который позволит "Нафтогазу" в таких условиях эффективно работать без убытков ", - пояснил министр.