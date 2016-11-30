Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" без убытка - А.Данилюк
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2016 год без убытка. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
Министр финансов сообщил журналистам о том, что финплан компании одобрен без убытков. В то же время А.Данилюк не уточнил других показателей финплан "Нафтогаза".
Также он отметил, что правительство приняло решение о рефинансировании "Нафтогаза".
"То есть, было принято решение о рассрочке платежей за коммунальные услуги. Это решение имело определенную стоимость. Вот для того, чтобы "Нафтогаз" смог справиться с ситуацией, мы нашли финансовый механизм, который позволит "Нафтогазу" в таких условиях эффективно работать без убытков ", - пояснил министр.