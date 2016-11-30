Кабмін затвердив фінплан “Нафтогазу” без збитку — О.Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2016 рік без збитку. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
Міністр фінансів повідомив журналістам про те, що фінплан компанії схвалений без збитків. Водночас О.Данилюк не уточнив інших показників фінплану “Нафтогазу”.
Також він зазначив, що уряд ухвалив рішення про рефінансування “Нафтогазу”.
“Тобто, було прийняте рішення про розстрочку платежів за комунальні послуги. Це рішення мало певну вартість. От для того, щоб „Нафтогаз“ зміг впоратися з ситуацією, ми знайшли фінансовий механізм, який дозволить „Нафтогазу“ в таких умовах ефективно працювати без збитків”, — пояснив міністр.