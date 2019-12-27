Кабмин вводит страхование гражданской ответственности в сфере пожарной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Правительство вводит страхование гражданской ответственности предприятий за вред окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан в результате опасных случаев. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.
"Правительство усовершенствовало государственный контроль в сфере техногенной и пожарной безопасности. Вводят страхование гражданской ответственности предприятий за вред окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан в результате опасных случаев", - написал Гончарук.
По его словам, регуляторная роль государства уменьшается, однако повышается ответственность со стороны предприятий.
"Они должны всячески предотвращать любые угрозы жизни и здоровью людей. Кроме того, проверки не должны быть для "галочки" с закрытыми глазами на проблемы безопасности. Безопасность людей - приоритет нашего правительства", - написал Гончарук.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине".
Добавим, что активно говорить о пожарной безопасности в Украине чиновники начали после пожара в Одесском колледже.