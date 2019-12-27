Кабмін запроваджує страхування цивільної відповідальності у сфері пожежної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Уряд запроваджує страхування цивільної відповідальності підприємств за шкоду навколишньому середовищу, життю, здоров’ю та майну громадян унаслідок небезпечних випадків. Про це написав у своєму Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
"Уряд удосконалив державний контроль у сфері техногенної та пожежної безпеки. Запроваджуємо страхування цивільної відповідальності підприємств за шкоду навколишньому середовищу, життю, здоров’ю та майну громадян унаслідок небезпечних випадків", - написав Гончарук.
За його словами, регуляторна роль держави зменшується, проте підвищується відповідальність із боку підприємств.
"Вони мають усіляко запобігати будь-яким загрозам життю і здоров’ю людей. Крім того, перевірки не мають бути для "галочки" із заплющеними очима на проблеми з безпеки. Безпека людей — пріоритет нашого Уряду", - написав Гончарук.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні".
Додамо, що активно говорити про пожежну безпеку в Україні посадовці почали після пожежі в Одеському коледжі.