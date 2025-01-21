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Правительство решило закрыть пробелы в выплатах 6500 грн: кто может рассчитывать на помощь

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Правительство внесло изменения в программу «Теплая зима», чтобы охватить семьи, которые не получили выплаты в 2024 году по техническим причинам. Помощь в размере 6500 грн будут предоставлять на каждого ребенка из малообеспеченных семей и семей ВПЛ.

Кабмин внес изменения в программу "Теплая зима", чтобы охватить семьи, которые не получили выплаты в 2024 году по техническим причинам, помощь в размере 6500 грн будут предоставлять на каждого ребенка из малообеспеченных семей и семей ВПЛ, сообщил в среду Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, пишет УНН.

Детали

"Сегодня правительство совершенствует еще одну важную социальную программу - "Теплая зима". Это выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и из семей ВПЛ. В декабре 2024 года мы помогли почти 600 тысячам украинцев по этой программе. На каждого ребенка было выплачено по 6500 грн. Теперь вносим изменения, что семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в перечень получателей, теперь получат помощь. Эти средства они смогут потратить на самые насущные потребности, в частности на теплые вещи для детей", - сказал Премьер Денис Шмыгаль.

"Выплата 6500 грн для малообеспеченных семей, детей ВПЛ и людей с инвалидностью I группы будет продолжена!" - пояснил решение нардеп Алексей Гончаренко.

Как уточнил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, речь идет о принятых изменениях, "направленных на урегулирование вопросов выплаты помощи отдельным категориям лиц для прохождения зимнего периода 2024/25 года, которым такая помощь не была выплачена в 2024 году". 

"Люди не смогли получить вовремя помощь по причинам со стороны банковской системы, или не успели забрать на почте, или ошибочно не были включены в списки", - рассказал нардеп Гончаренко.

Правительство одобрило новую программу помощи "Теплая зима": кто получит 6500 гривен на ребенка26.11.24, 14:24 • 14047 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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