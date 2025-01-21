Уряд вирішив закрити прогалини у виплатах 6500 грн: хто може розраховувати на допомогу

Кабмін вніс зміни до програми "Тепла зима", щоб охопити родини, які не отримали виплати у 2024 році з технічних причин, допомогу обсягом 6500 грн надаватимуть на кожну дитину з малозабезпечених сімей та родин ВПО, повідомив у середу Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН.

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"Сьогодні уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму - "Тепла зима". Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО. У грудні 2024 року ми допомогли майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6500 грн. Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей", - сказав Прем'єр Денис Шмигаль.

"Виплата 6500 грн для малозабезпечених родин, дітей ВПО та людей з інвалідністю І групи буде продовжена!" - пояснив рішення нардеп Олексій Гончаренко.

Як уточнив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, ідеться про ухвалені зміни, "спрямовані на врегулювання питань виплати допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2024/25 року, яким таку допомогу не було виплачено у 2024 році".

"Люди не змогли отримати вчасно допомогу через причини зі сторони банківської системи, чи не встигли забрати на пошті, чи помилково не були включені у списки", - розповів нардеп Гончаренко.

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