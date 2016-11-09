Кабмин выделил на восстановление Мариинского дворца 60 млн грн

"Проектом распоряжения предусмотрено выделить 60 млн грн для проведения аварийно-восстановительных работ в Мариинском дворце в Киеве", - сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Также, по его словам, в случае принятия решения будет поручено Минэкономразвитию вместе с Минрегионом, Минфином и Минюстом доработать технические замечания.

Как сообщал УНН, на реставрацию Мариинского дворца нужно более 723 млн гривен.