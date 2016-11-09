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15 марта, 19:03 • 112323 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158394 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132942 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125826 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110052 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104102 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100516 просмотра

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Кабмин выделил на восстановление Мариинского дворца 60 млн грн

Кабмин выделил на восстановление Мариинского дворца 60 млн грн

Киев • УНН

 • 10227 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял распоряжение о выделении 60 млн грн из резервного фонда на аварийно-восстановительные работы Мариинского дворца в Киеве. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Проектом распоряжения предусмотрено выделить 60 млн грн для проведения аварийно-восстановительных работ в Мариинском дворце в Киеве", - сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Также, по его словам, в случае принятия решения будет поручено Минэкономразвитию вместе с Минрегионом, Минфином и Минюстом доработать технические замечания.

Как сообщал УНН, на реставрацию Мариинского дворца нужно более 723 млн гривен.

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