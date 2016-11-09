Кабмін виділив на відбудову Маріїнського палацу 60 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про виділення 60 млн грн з резервного фонду на аварійно-відбудовні роботи Маріїнського палацу у Києві. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Проектом розпорядження передбачено виділити 60 млн грн для проведення аварійно-відбудовних робіт в Маріїнському палаці в місті Києві", - сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Також, за його словами, в разі ухвалення рішення буде доручено Мінекономрозвитку разом з Мінрегіоном, Мінфіном і Мін'юстом доопрацювати технічні зауваження.
Як повідомляв УНН, на реставрацію Маріїнського палацу потрібно понад 723 млн гривень.