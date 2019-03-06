Кабмин создал Совет по господдержке кинематографии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о создании Совета по государственной поддержке кинематографии и утверждение его состава, передает УНН.
"Решение принято. Единогласно за", - сообщили УНН.
Как повидомлв УНН, вице-премьер-министр Павел Розенко, выступая в парламенте во время часа вопросов к правительству 1 марта, заявил, что на следующем заседании правительства министры планируют утвердить состав Совета по государственной поддержке кинематографии.
"Соответствующий проект постановления было вчера одобрено полностью, правительственный комитет его поддержал, и я надеюсь, что на следующем заседании Кабинета министров состав соответствующего Совета будет утвержден, а это значит, что после этого Совет сможет объявить конкурс на новое финансирование кинематографических работ, которые будут осуществляться за счет государства", - сказал он.
Напомним, на производство украинских фильмов в 2018 году было потрачено почти 480 млн гривен.