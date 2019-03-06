Кабмін утворив Раду з держпідтримки кінематографії

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про утворення Ради з державної підтримки кінематографії та затвердження її складу, передає УНН. 

"Рішення ухвалено. Одноголосно за", - повідомили УНН. 

Як повідомлв УНН, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, виступаючи у парламенті під час години запитань до уряду 1 березня, заявив, що на наступному засіданні уряду міністри планують затвердити склад Ради з державної підтримки кінематографії.

"Відповідний проект постанови був вчора схвалений повністю, урядовий комітет його підтримав, і я сподіваюсь, що на наступному засіданні Кабінету міністрів склад відповідної Ради буде затверджений, а це означає, що після цього Рада зможе оголосити конкурс на нове фінансування кінематографічних робіт, які будуть здійснюватись за рахунок держави", - сказав він.

Нагадаємо, на виробництво українських фільмів у 2018 році було витрачено майже 480 млн гривень.

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