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Уряд планує наступного тижня розблокувати фінансування кіно

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. На наступному засіданні уряду міністри планують затвердити склад Ради з державної підтримки кінематографії, на яку поклали обов’язок із визначення фільмів, що фінансуватимуться за державні кошти. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, виступаючи у парламенті під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

"Відповідний проект постанови (про затвердження Ради – ред.) був вчора схвалений повністю, урядовий комітет його підтримав, і я сподіваюсь, що на наступному засіданні Кабінету міністрів склад відповідної Ради буде затверджений, а це означає, що після цього Рада зможе оголосити конкурс на нове фінансування кінематографічних робіт, які будуть здійснюватись за рахунок держави", - зазначив чиновник.

За його словами, Рада з державної підтримки кінематографії отримала повноваження із проведення конкурсу на державне фінансування створення фільмів з нового року. Склад цієї Ради був обраний ще восени, однак КМУ досі не може затвердити її персональний склад через зауваження до конкретних персон. Таким чином, фінансування створення кінострічок було фактично заблоковано.

Нагадаємо, на виробництво українських фільмів у 2018 році було витрачено майже 480 млн гривень.

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