Уряд планує наступного тижня розблокувати фінансування кіно

КИЇВ. 1 березня. УНН. На наступному засіданні уряду міністри планують затвердити склад Ради з державної підтримки кінематографії, на яку поклали обов’язок із визначення фільмів, що фінансуватимуться за державні кошти. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, виступаючи у парламенті під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.