Правительство планирует на следующей неделе разблокировать финансирование кино

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. На следующем заседании правительства министры планируют утвердить состав Совета по государственной поддержки кинематографии, на который возложили обязанность по определению фильмов, которые будут финансироваться за государственные средства. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, выступая в парламенте во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"Соответствующий проект постановления (об утверждении Совета - ред.) был вчера одобрен полностью, правительственный комитет его поддержал, и я надеюсь, что на следующем заседании Кабинета министров состав соответствующего Совета будет утвержден, а это значит, что после этого Совет сможет объявить конкурс на новое финансирование кинематографических работ, которые будут осуществляться за счет государства", - отметил чиновник.

По его словам, Совет по государственной поддержке кинематографии получил полномочия по проведению конкурса на государственное финансирование создания фильмов с нового года. Состав этого Совета был избран еще осенью, однако КМУ до сих пор не может утвердить его персональный состав из-за замечаний к конкретным персонам. Таким образом, финансирование создания кинолент было фактически заблокировано.

Напомним, на производство украинских фильмов в 2018 году было потрачено почти 480 млн гривен.

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