Кабмин утвердил закупку более миллиона книг для библиотек Украины

Издатели подали на конкурс 2 779 заявок, из которых эксперты отобрали 741 книгу. В общем, в библиотеки страны попадет 1 миллион 30 тысяч новых книг.

"При выборе я опирался на собственный экспертный вкус, выбирал то, что на слуху сейчас. Я много читаю, постоянно интересуюсь тем, что появляется нового на украинском книжном рынке. И, думаю, если о книге я ни разу не слышал, то и большинство тех, кто придет в библиотеку, тоже. Так получилось, что много голосовал за книги, которые вообще не читаю, например, детективы, или любовные романы. Я пытался понять, что может быть интересно любителям этих жанров, когда они придут в библиотеку. Также, голосовал за книги по инклюзивному образованию – эта тема очень актуальна и важна. Всего было около 100 книг, за которые я лично болел и большинство из них попали в список", – делится мыслями член экспертного совета при УИК, журналист, ведущий "Свободы слова" на ICTV Вадим Карпьяк.

Большинство независимых экспертов одобрительно оценили выбор книг, отметив беспрецедентный для Украины уровень прозрачности конкурса, а также качество и разнообразие избранных изданий. Но было место и для критики. Например, специалисты по детской литературе предлагают собрать отдельный совет для этого сегмента.

В этом году на детскую и подростковую литературу пришлось около 8% списка - более 60 изданий. В топ книг для подростков вошли такие экземпляры:

• Анастасия Левкова "Старшокласниця. Першокурсниця" – роман о взрослении, первых отношениях и подростковой жизни;

• Виктор Кублицкий "Юнацтву про мистецтво" – нон-фикшн издание об истории и современности мирового искусства;

• сборник рассказов "Така любов" – восемь рассказов об отношениях, нелегких выборах и большой любви;

• Сергей Оксеник "Вбивство п'яної піонерки" – детективный роман на фоне украинского села, рассказывающий о целой советской эпохе;

• Ольга Куприян "Щоденник Лоли" – книжный приквел к сверхпопулярному украинскому подростковому сериалу "Школа";

• Анастасия Мельниченко “#ЯНеБоюсьСказати. Найвідвертіша книжка для підлітків” – результат соцсетевого флэшмоба, в котором женщины рассказывали о своих травматических переживаниях, связанных с сексуальным насилием, домогательствами и травлей.

• Кузько Кузякин "#Щотакематематика" – научно-популярное издание о математике;

• Лука Новелли "Тесла та машина на космічній енергії" – научно-популярный рассказ об одном из самых загадочных ученых мира;

• Андрей Тужиков "Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет" – еще одно научно-популярное издание о развитии технологического мира и его будущем;

Три последних научно-популярных издания уже широко представлены в библиотеках на Востоке и Юге Украины. Они вышли и были распространены в рамках проекта ЛакіБукс, который занимается организацией издания и бесплатным распространением научно-популярных книг для подростков на украинском языке. Теперь доступ к ним получат читатели со всей Украины.

На этой неделе правительство согласовало весь список из 741 книги и выделило на их закупку 120 миллионов гривен.