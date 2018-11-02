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Кабмін ухвалив закупівлю більше мільйона книг для бібліотек України

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Цього року в Україні вперше пройшла відкрита процедура формування списку книжок, якими поповнять бібліотечні фонди. Список видань, що будуть придбані, формувала експертна рада при Українському інституті книги, передає УНН

На конкурс видавці представили 2779 заявок, з яких відібрали 741 книгу. Загалом, у бібліотеки країни потрапить 1 мільйон 30 тисяч нових книжок.

“При виборі я спирався на власний експертний смак, обирав те, що на слуху зараз. Я багато читаю, постійно цікавлюсь тим, що з’являється нового на українському книжковому ринку. І, думаю, якщо про книгу я ні разу не чув, то і більшість тих, хто прийде до бібліотеки, також. Так вийшло, що багато голосував за книги, які взагалі не читаю, наприклад, детективи, чи любовні романи. Але намагався зрозуміти, що може бути цікаво їх пошановувачам, коли вони прийдуть у бібліотеку. Тому, наприклад, голосував за книги щодо інклюзивної освіти - ця тема дуже актуальна і важлива. Загалом було біля 100 книжок, за які я особисто вболівав і більшість із них потрапила у список,“ – поділився думками член експертної ради при УІК, журналіст, ведучий "Свободи слова" на ICTV Вадим Карп’як.

У більшості незалежні експерти схвально оцінили роботу експертної ради, зазначивши безпрецедентний для України рівень прозорості конкурсу та якості і різноманіття обраних книжок. Та було місце і для критики. Наприклад, фахівці із дитячої літератури пропонують зібрати окрему раду для цього сегменту.

Цьогоріч на дитячу і підліткову літературу припало лише трохи більше 8% списку – понад 60 видань. До топу книжок для підлітків увійшли такі примірники:
• Анастасія Левкова “Старшокласниця. Першокурсниця” – роман про дорослішання, перші стосунки та підліткове життя;
• Віктор Кублицький “Юнацтву про мистецтво” – нон-фікшн видання про історію і сьогодення світового мистецтва;
• збірка оповідань "Така любов" – вісім розповідей про стосунки, нелегкі вибори та велике кохання;
• Оксеник Сергій “Вбивство п'яної піонерки” – детективний роман на тлі українського села, що розповідає про цілу радянську епоху;
• Ольга Купріян "Щоденник Лоли" – книжковий приквел до надпопулярного українського підліткового серіалу “Школа”;
• Анастасія Мельниченко “#ЯНеБоюсьСказати. Найвідвертіша книжка для підлітків” – результат соцмережового флешмобу, у якому жінки розповідали про власні травматичні переживання, пов’язані із сексуальним насильством, домаганнями та травлею.
• Кузько Кузякін “#Щотакематематика” – науково-популярне видання про математику;
• Лука Новеллі “Тесла та машина на космічній енергії” – науково-популярна розповідь про одного із найзагадковіших вчених світу;
• Андрій Тужиков “Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет” – ще одне науково-популярне видання про розвиток технологічного світу і його майбутнє;

Останні три науково-популярні видання вже широко представлені у бібліотеках на Сході і Півдні України. Вони вийшли та були розповсюджені у рамках проекту ЛакіБукс, який займається організацією видавництва і безкоштовним поширенням науково-популярних книжок для підлітків українською мовою. Та тепер доступ до них отримають читачі зі всієї України.
На засіданні уряду цього тижня весь список із 741 книги для українських бібліотек вже було погоджено, на їх закупівлю виділили 120 мільйонів гривень.

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