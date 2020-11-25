Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил должность, а кто - потерял
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в Telegram, передает УНН.
"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений", - отметил он.
Так, Кабмин проектами распоряжений назначил:
- Дюжилову Наталью Александровну - председателем Государственной сервисной службы градостроительства Украины;
- Процко Владимира Владимировича - заместителем председателя Государственной службы экспортного контроля Украины.
Кроме того, Кабмин проектами распоряжений уволил:
- Романовича Дмитрия Олеговича - с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
- Шевченко Павла Владимировича - с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Также, Кабинет министров принял проект распоряжения о признании утратившим силу распоряжения правительства от 18 марта 2020 года № 316 "О временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на Солодченко С.В.".
"Кабинет министров принял проект распоряжения о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на Сосинович Дмитрия Александровича (начальник Управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Житомирской области)", - добавил Мокан.
Напомним, Кабинет министров Украины на заседании одобрил увольнение председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера и председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова.