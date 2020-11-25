Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: хто отримав посаду, а хто - втратив

“На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень”, — зазначив він.

Так, Кабмін проектами розпоряджень призначив:

— Дюжилову Наталію Олександрівну — головою Державної сервісної служби містобудування України;

— Процька Володимира Володимировича — заступником голови Державної служби експортного контролю України.

Окрім того, Кабмін проектами розпоряджень звільнив:

— Романовича Дмитра Олеговича — з посади заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

— Шевченка Павла Володимировича — з посади заступника голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Також, Кабінет міністрів прийняв проект розпорядження про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження уряду від 18 березня 2020-го року № 316 “Про тимчасове покладання виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України на Солодченка С.В.”.

“Кабінет міністрів прийняв проект розпорядження про тимчасове покладання виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України на Сосиновича Дмитра Олександровича (начальник Управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Житомирській області)”, — додав Мокан.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні погодив звільнення голови Харківської ОДА Олексія Кучера та голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова.