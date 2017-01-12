Кабмин в январе планирует принять решение об упрощении правил получения маршрутов для перевозчиков - В.Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Кабинет министров Украины в январе может примет решение, которое значительно упростит правила получения перевозчиками маршрутов. Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян во время совещания с участием Президента в Одесской ОГА, передает УНН.
"Я надеюсь, что в январе этого года правительство примет это решение, это ряд постановлений, как значительно упростить правила получения маршрутов", - сказал министр.
Как сообщал УНН, в течение трех месяцев работы Укртрансбезопасности насчитал штрафов за превышение веса перевозчиками на дорогах и платы за проезд на сумму более 25 млн грн.