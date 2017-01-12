Кабмін у січні планує ухвалити рішення про спрощення правил отримання маршрутів для перевізників – В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Кабінет міністрів України у січні може прийме рішення, яке значно спростить правила отримання перевізниками маршрутів. Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян під час наради за участю Президента в Одеській ОДА, передає УНН.
"Я сподіваюся, що в січні цього року уряд прийме це рішення, це низка постанов, як значно спростить правила отримання маршрутів", - сказав міністр.
Як повідомляв УНН, протягом трьох місяців роботи Укртрансбезпеки нарахував штрафів за перевищення ваги перевізниками на автошляхах та плати за проїзд на суму понад 25 млн грн.