Кабмін у січні планує ухвалити рішення про спрощення правил отримання маршрутів для перевізників – В.Омелян

"Я сподіваюся, що в січні цього року уряд прийме це рішення, це низка постанов, як значно спростить правила отримання маршрутів", - сказав міністр.

Як повідомляв УНН, протягом трьох місяців роботи Укртрансбезпеки нарахував штрафів за перевищення ваги перевізниками на автошляхах та плати за проїзд на суму понад 25 млн грн.