Кабмин упростил аккредитацию медучреждений
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, которой упростил аккредитацию медицинских учреждений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УНН.
"Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 15 июля 1997 № 765 и от 2 марта 2016 № 285" было принято на заседании Правительства 13 марта 2019 года", - говорится в сообщении.
В Министерстве объяснили, что теперь, с момента публикации постановления, медицинские учреждения могут пройти аккредитацию сразу после получения лицензии. К этому учреждения, получившие лицензию, должны были ждать два года, чтобы подать документы на аккредитацию.
Кроме того, прохождение аккредитации теперь добровольное.
"Но в таком случае учреждения, не имеющие сертификат об аккредитации, не смогут выдавать больничные листы, предоставлять медицинские услуги в сферах вспомогательных репродуктивных технологий и трансплантации и делать аборты, проводить клинические испытания", - уточнили в Минздраве.
Также, изменения предусматривают, что сократится время подготовки документов для прохождения аккредитации. Из перечня документов, представляемых для прохождения аккредитации, изъяли форму №20, обязательную статистическую отчетность.
А для учреждений, которые изменили свой юридический статус, то есть из бюджетных учреждений превратились в коммунальные некоммерческие предприятия, действие аккредитационного сертификата будет продолжена без прохождения аккредитации.
Кроме того, в части лицензионных условий отменили локальные протоколы по оказанию медицинской помощи.
А также обязали медицинские учреждения всех форм собственности обнародовать информацию о наличии у них лекарственных средств, расходных материалов, медицинских изделий и пищевых продуктов для специального диетического потребления.
Напомним, Кабмин утвердил Порядок, определяющий механизм внесения в Единый государственный реестр субъектов хозяйствования информацию о лицензии и другие разрешительные документы.