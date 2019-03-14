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Кабмін спростив акредитацію медзакладів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою спростив акредитацію медичних закладів. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.

Кабмін спростив акредитацію медзакладів

"Відповідна постанова "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 і від 2 березня 2016 р. № 285" була прийнята на засіданні Уряду 13 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві пояснили, що тепер, з моменту публікації постанови, медичні заклади можуть пройти акредитацію одразу після отримання ліцензії. До цього заклади, які отримали ліцензію, повинні були чекати два роки, щоб подати документи на акредитацію.

Крім того, проходження акредитації тепер добровільне.

"Але в такому випадку заклади, які не мають сертифікат про акредитацію, не зможуть видавати лікарняні листки, надавати медичні послуги у сферах допоміжних репродуктивних технологій і трансплантації та робити аборти, проводити клінічні випробування", - уточнили у МОЗ.

Також, зміни передбачають, що скоротиться час підготовки документів для проходження акредитації. З переліку документів, які подаються для проходження акредитації, вилучили форму №20, обов’язкову статистичну звітність.

А для закладів, які змінили свій юридичний статус, тобто з бюджетних установ перетворилися на комунальні некомерційні підприємства, дія акредитаційного сертифіката буде продовжена без проходження акредитації.

Крім того, в частині ліцензійних умов скасували локальні протоколи з надання медичної допомоги.
А також зобов'язали медичні заклади всіх форм власності оприлюднювати інформацію щодо наявності у них лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання.

Нагадаємо, Кабмін затвердив Порядок, який визначає механізм внесення у Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання інформацію про ліцензії та інші дозвільні документи.

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