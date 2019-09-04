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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112687 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123492 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115015 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120957 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125829 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151165 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150732 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Актуальное
Кабмин сегодня планирует прекратить бумажный документообмен между госорганами

Кабмин сегодня планирует прекратить бумажный документообмен между госорганами

Киев  •  УНН

 • 11441 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Кабинет министров сегодня планирует рассмотреть вопрос о прекращении бумажного документообмена между органами исполнительной власти. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства на 4 сентября, передает УНН.

Согласно повестке дня, правительство планирует одобрить проект документа о прекращении бумажного документообмена между органами исполнительной власти, о внесении изменений в Порядок рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации.

Также сегодня Кабмин собирается рассмотреть вопрос об определении народного депутата Украины Верещук Ирины Андреевны (по согласию) постоянным представителем Кабинета министров в Верховной Раде; рассмотреть информации о мерах по упрощенному перемещения работников и посетителей в Доме правительства.

Напомним, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет накануне сделал уточнение, что на заседании Кабмина должны рассмотреть вопрос именно прекращения бумажного документообмена между государственными органами, а не документооборота.

Украинские Национальные Новости

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