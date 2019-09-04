Кабмін сьогодні планує припинити паперовий документообмін між держорганами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Кабінет міністрів сьогодні планує розглянути питання припинення паперового документообміну між органами виконавчої влади. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду на 4 вересня, передає УНН.
Згідно з порядком денним, уряд планує схвалити проект документа про припинення паперового документообміну між органами виконавчої влади, про внесення змін до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
Також сьогодні Кабмін збирається розглянути питання про визначення народного депутата України Верещук Ірини Андріївни (за згодою) постійним представником Кабінету міністрів у Верховній Раді, розглянути інформацію про заходи щодо спрощеного переміщення працівників та відвідувачів в Будинку уряду.
Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет напередодні зробив уточнення, що на засіданні Кабміну мають розглянути питання саме припинення паперового документообміну між державними органами, а не документообігу.