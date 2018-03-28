Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2017

По словам министра финансов Александра Данилюка, бюджет на 2017 год был принят вовремя, в соответствии со всеми сроками.

"Это позволило нам провести качественную дискуссию в правительстве и иметь качественную дискуссию с депутатами. Это позволило нам соблюдать все сроки по принятию соответствующего бюджета. Это дало нам обеспечить в бюджете финансовую поддержку роста заработных плат, финансовую поддержку обеспечения пенсионной реформы, финансирование дорог. На 100% мы обеспечили финансовые потребности на закупки лекарств", - сообщил Данилюк.

Он добавил, что утвержденный дефицит госбюджета был на уровне 2,7%, а фактический был 1,6% от ВВП.

Этот отчет будет передан в парламент.

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