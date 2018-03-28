Кабмін схвалив звіт щодо виконання Держбюджету-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив звіт щодо виконання Закону України про державний бюджет на 2017 рік. Відповідне рішення було прийнято під час засідання уряду, передає УНН.
За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, бюджет на 2017 рік був прийнятий вчасно, відповідно до всіх термінів.
“Це дозволило нам провести якісну дискусію в уряді і мати якісну дискусію з депутатами. Це дозволило нам дотримуватись всіх термінів щодо прийняття відповідного бюджету. Це дало нам забезпечити в бюджеті фінансову підтримку зростання заробітних плат, фінансову підтримку забезпечення пенсійної реформи, фінансування доріг. На 100% ми забезпечили фінансові потреби на закупівлі ліків”, — повідомив О.Данилюк.
Він додав, що затверджений дефіцит держбюджету був на рівні 2,7%, а фактичний був 1,6% від ВВП.
Цей звіт буде переданий до парламенту.
Як повідомляв УНН, Кабмін дозволив пожежникам перевіряти навчальні заклади та ТРЦ.