Кабмин одобрил законопроект о поддержке изучения украинского языка за рубежом

"Цель законопроекта: разработка единых требований к уровню владения украинским языком как иностранным, а также содействие развитию украинского языка и культуры за рубежом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе заложено, что государство способствует изучению украинского языка и его популяризации за рубежом, в том числе путем направления в соответствии с международными соглашениями педагогов для преподавания в иностранных учебных заведениях украинского языка, литературы, культуры, истории, географии и тд. Полномочия возлагаются на Минобразования.



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Также речь идет о разработке и утверждении стандартов знаний украинского языка для иностранцев или лиц без гражданства, изъявивших желание стать гражданами Украины, иностранных студентов в образовательных или рабочей целью, беженцев, мигрантов или иностранных украинский.



Напомним, Украинский центр оценивания качества образования работает над разработкой единого стандартизированного теста по украинскому языку как иностранному.



Напомним, для представителей нацменьшинств из неславянских и некоренных народов этого года при прохождении внешнего независимого оценивания (ВНО) будут снижены проходные баллы.