Кабмін схвалив законопроект про підтримку вивчення української мови за кордоном

"Мета законопроекту: розроблення єдиних вимог до рівня володіння українською мовою як іноземною, а також сприяння розвитку української мови та культури за кордоном", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

В документі закладено, що держава сприяє вивченню української мови та її популяризації за кордоном, у тому числі шляхом направлення у відповідності з міжнародними угодами педагогічних працівників для викладання в іноземних закладах освіти української мови, літератури, культури, історії, географії і тд. Повноваження покладаються на Міносвіти.



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Також мова йде про розробку та затвердження стандартів знань української мови для іноземців чи осіб без громадянства, що виявили бажання стати громадянами України, іноземних студентів з освітньою чи робочою метою, біженців, мігрантів чи закордонних українців.



Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти працює над розробленням єдиного стандартизованого тесту з української мови як іноземної.



Нагадаємо, для представників нацменшин з неслов’янських і некорінних народів цього року при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) будуть знижені прохідні бали.