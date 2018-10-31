Правительство одобрило евроинтеграционный законопроект по парниковым газам
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов", передает корреспондент УНН.
Этот проект документа члены правительства одобрили сегодня на заседании без обсуждения.
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Проект закона, как ранее сообщали в Минприроды, предусматривает:
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- создание основ функционирования системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов (МОВ);
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- внедрение единой общеобязательной методики расчета выбросов парниковых газов;
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- получение точной и объективной информации по выбросам парниковых газов;
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- обеспечение соответствия расчета выбросов парниковых газов европейским стандартам и механизмам по МОВ.
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Кроме того, как указано, система МОВ является предпосылкой для внедрения рыночных или нерыночных механизмов содействия сокращению выбросов парниковых газов.
Проект документа разработан для приближения нашего законодательства к законодательству ЕС.
Напомним, Украина вошла в первую десятку стран-лидеров климатического процесса.