Україна увійшла в першу десятку країн-лідерів кліматичного процесу

Україна увійшла в десятку світових країн-лідерів таких як Франція, Німеччина, США, Великобританія, Канада, Мексика, Чехія, Бенін.



"Україна вкотре підтвердила своє лідерство у світовому кліматичному процесі і готовність розпочати перехід економіки країни на низьковуглецевий розвиток, до якого з часом прийдуть всі країни світу", - зазначає міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.



Нагадаємо, що 18 липня 2018 року Урядом України було прийнято Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Цей документ передбачає скорочення викидів і збільшення поглинання парникових газів, впровадження екологічно безпечного виробництва із застосуванням "зелених" технологій у всіх секторах економіки.



Відповідно до міжнародних зобов’язань, зокрема, Паризької угоди 2015 року, всі країни-учасниці мають розробити власні національні стратегії Низьковуглецевого розвитку до 2050 року.



Україна однією з перших країн світу розробила відповідний стратегічний кліматичний документ і подала до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.



Наразі, коли всі країни розроблять аналогічні документи, можна буде оцінити їх вплив на зменшення парникових викидів у світі та декарбонізацію світової економіки.



Зокрема, мова йде про мету утримання приросту глобальної середньої температури в межах менше 2°С, а ще краще 1,5°С, від доіндустріального рівня.



Стратегія визначає можливу траєкторію економічного зростання з урахуванням цілей державної політики зі скорочення викидів і збільшення поглинання парникових газів.



На національному рівні Стратегія є інструментом державного управління і формування кліматично відповідальної поведінки бізнесу та громадян.