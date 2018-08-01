Украина вошла в первую десятку стран-лидеров климатического процесса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Украина стала 9-й страной мира, которая подала в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата Стратегию низкоуглеродистого развития Украины до 2050 года. Соответствующий документ уже опубликовано на официальном портале Конвенции, передает УНН.
Украина вошла в десятку мировых стран-лидеров таких как Франция, Германия, США, Великобритания, Канада, Мексика, Чехия, Бенин.
"Украина в очередной раз подтвердила свое лидерство в мировом климатическом процессе и готовность начать переход экономики страны на низкоуглеродистая развитие, к которому со временем придут все страны мира", - отмечает министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.
Напомним, что 18 июля 2018 Правительством Украины было принято Стратегию низкоуглеродистого развития Украины до 2050 года. Этот документ предусматривает сокращение выбросов и увеличение поглощения парниковых газов, внедрения экологически безопасного производства с применением "зеленых" технологий во всех секторах экономики.
В соответствии с международными обязательствами, в частности, Парижского соглашения 2015 года, все страны-участницы должны разработать собственные национальные стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года.
Украина одной из первых стран мира разработала соответствующий стратегический климатический документ и подала в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Сейчас, когда все страны разработают аналогичные документы, можно будет оценить их влияние на уменьшение парниковых выбросов в мире и декарбонизации мировой экономики.
В частности, речь идет о цели содержание прироста глобальной средней температуры в пределах менее 2 С, а еще лучше 1,5°С, от доиндустриального уровня.
Стратегия определяет возможную траекторию экономического роста с учетом целей государственной политики по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.
На национальном уровне Стратегия является инструментом государственного управления и формирования климатически ответственного поведения бизнеса и граждан.