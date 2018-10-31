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Уряд схвалив євроінтеграційний законопроект щодо парникових газів

Уряд схвалив євроінтеграційний законопроект щодо парникових газів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", передає кореспондент УНН.

Цей проект документу члени уряду схвалили сьогодні на засіданні без обговорення.

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Проект закону, як раніше повідомляли у Мінприроди, передбачає:

  • створення засад функціонування системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (МЗВ);
  • впровадження єдиної загальнообов’язкової методики розрахунку викидів парникових газів;
  • отримання точної та об’єктивної інформації щодо викидів парникових газів;
  • забезпечення відповідності розрахунку викидів парникових газів європейським стандартам та механізмам щодо МЗВ.

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Крім того, як вказано, система МЗВ є передумовою для запровадження ринкових або неринкових механізмів сприяння скороченню викидів парникових газів.

Проект документу розроблений для наближення нашого законодавства до законодавства ЄС.

Нагадаємо, Україна увійшла в першу десятку країн-лідерів кліматичного процесу.

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