Уряд схвалив євроінтеграційний законопроект щодо парникових газів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", передає кореспондент УНН.
Цей проект документу члени уряду схвалили сьогодні на засіданні без обговорення.
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Проект закону, як раніше повідомляли у Мінприроди, передбачає:
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- створення засад функціонування системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (МЗВ);
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- впровадження єдиної загальнообов’язкової методики розрахунку викидів парникових газів;
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- отримання точної та об’єктивної інформації щодо викидів парникових газів;
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- забезпечення відповідності розрахунку викидів парникових газів європейським стандартам та механізмам щодо МЗВ.
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Крім того, як вказано, система МЗВ є передумовою для запровадження ринкових або неринкових механізмів сприяння скороченню викидів парникових газів.
Проект документу розроблений для наближення нашого законодавства до законодавства ЄС.
Нагадаємо, Україна увійшла в першу десятку країн-лідерів кліматичного процесу.