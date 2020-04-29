Кабмин рассмотрел проект постановления об устойчивой работе ТКЭ в условиях карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Кабинет министров рассмотрел проект постановления о внесении изменений в порядок распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Целью проекта является создание условий для устойчивой работы предприятий теплоэнергетического комплекса в условиях карантина, а также подготовки и бесперебойного прохождения отопительного периода 2020/21", - написал Гончаренко.
Он отметил, что проект постановления предусматривает внесение изменений в порядок распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности в части продления действия коэффициента до 1 мая 2021 года, дополнив его составляющие затратами на электрическую энергию.
Ранее УНН писал, что чиновники будут рассматривать члены правительства постановлений, а именно о внесении изменений в пункт 23 Порядка распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа.