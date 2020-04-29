Кабмін розглянув проект постанови щодо сталої роботи ТКЕ в умовах карантину

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кабінет міністрів розглянув проект постанови про внесення змін до порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обовʼязки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.

"Метою проекту є створення умов для сталої роботи підприємств теплоенергетичного комплексу в умовах карантину, а також підготовки та безперебійно проходження опалювального періоду 2020/21", - написав Гончаренко.

Він зазначив, що проект постанови передбачає внесення змін до порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки в частині продовження дії коефіцієнта до 1 травня 2021 року, доповнивши його складові витратами на електричну енергію.

Раніше УНН писав, що урядовці розглядатимуть проекти постанов, а саме про внесення змін до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу.

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