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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 66523 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Кабмин предлагает штрафовать за нарушение самоизоляции

Киев • УНН

 • 14219 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабмин согласовал законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение самоизоляции или обсервации. В проекте закона предлагаются штрафы в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть - от 3400 до 8500 гривен. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.

Кабмин предлагает штрафовать за нарушение самоизоляции

"Нарушение лицом порядке обязательной самоизоляции, обсервации установленной в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни - влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в проекте закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Напомним, 21 ноября, вступил в силу закон о штрафах за отсутствие масок в транспорте.

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