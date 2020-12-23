Кабмін пропонує штрафувати за порушення самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабмін погодив законопроект, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення самоізоляції чи обсервації. У проекті закону пропонуються штрафи у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто - від 3400 до 8500 гривень. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду, інформує УНН.
"Порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації встановленої у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби — тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться у проекті Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Нагадаємо, 21 листопада, набув чинності закон про штрафи за відсутність масок у транспорті.