Кабмін пропонує штрафувати за порушення самоізоляції

"Порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації встановленої у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби — тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться у проекті Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Нагадаємо, 21 листопада, набув чинності закон про штрафи за відсутність масок у транспорті.