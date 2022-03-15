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Кабмин предлагает предприятия с оборотом до 10 млрд грн перевести на единый налог

Кабмин предлагает предприятия с оборотом до 10 млрд грн перевести на единый налог

Киев • УНН

 • 135108 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Кабинет министров Украины наработал законопроект, которым, в частности предлагает предприятия с оборотом до 10 млрд гривен перевести на уплату единого налога. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По инициативе Правительства на время военного положения для среднего и крупного бизнеса будет значительно расширена возможность воспользоваться опцией единого налога. Предприятия с оборотом до 10 млрд гривен смогут перейти на уплату единого налога. Снимаем все остальные ограничения по количеству рабочих и по видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса)”, - сказал Шмигаль.

Детали

По его словам, вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить лишь 2% от оборота.

"Также проект закона содержит много других положительных новаций. Физические лица-предприниматели 1-й и 2-й групп будут платить единый налог на добровольной основе. Если есть возможность и понимание необходимости поддержать Украину - платите.

Также физические лица-предприниматели не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников. Это сделает государство.

На период военного положения ФЛП также не буду платить ЕСВ, если не получают дохода”, - рассказал Шмигаль.

Шмигаль отметил, что санкции за нарушение закона о РРО не будут применяться до завершения военного положения.

“С 24 февраля 2022 до конца года освобождаются от уплаты за землю плательщики на территориях, на которых ведутся боевые действия.

Не будет уплачиваться НДС за товары, что были уничтожены во время войны, а также переданы на нужды обороны.

Также будет отменен акциз на топливо, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%”, - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что в течение нескольких часов после вступления в силу этих законов Кабинет Министров примет все необходимые подзаконные акты, чтобы новая налоговая система заработала уже на этой неделе.

“Также Правительством уже сегодня будет принято решение о запрете проверок бизнеса, кроме тех, которые касаются безопасности и здоровья граждан. Одновременно будут отменены требования по получению разрешений для значительной части предпринимательской деятельности”, - рассказал премьер-министр.

Шмигаль также обратился к аграриям.

"Правительство уже запустило программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания. Украинские сельхозпроизводители уже могут получить кредиты под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% от суммы такого кредита”, - сказал Шмигаль.

По его словам, правительство предусмотрело на эти два направления помощи свыше 25 млрд грн. Этих средств хватит на поддержку всех малых и средних фермеров, которые в этом году планируют начать посевную кампанию.

Дополнение

Шмыгаль сообщил, что работающая экономика и логистика становятся одним из определяющих условий для победы в войне, которую начала россия, поэтому власть полностью переформатирует экономическую модель Украины.

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