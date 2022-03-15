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Кабмін пропонує підприємства з обігом до 10 млрд грн перевести на єдиний податок

Кабмін пропонує підприємства з обігом до 10 млрд грн перевести на єдиний податок

Київ • УНН

 • 135109 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Кабінет міністрів України напрацював законопроект, яким, зокрема пропонує підприємства з обігом до 10 млрд гривень перевести на сплату єдиного податку. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата

“За ініціативою Уряду на час воєнного стану для середнього та великого бізнесу буде значно розширено можливість скористатися опцією єдиного податку. Підприємства з обігом до 10 млрд гривень зможуть перейти на сплату єдиного податку. Знімаємо всі інші обмеження по кількості робітників та по видах діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу)”, - сказав Шмигаль.

Деталі

За його словами, замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.

“Також проєкт закону містить багато інших позитивних новацій. Фізичні особи-підприємці 1-ї та 2-ї груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі. Якщо є можливість та розуміння необхідності підтримати Україну — сплачуйте.

Також фізичні особи-підприємці не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників. Це зробить держава.

На період воєнного стану ФОП також не сплачуватимусь ЄСВ, якщо не отримують доходу”, - розповів Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що санкції за порушення закону про РРО не будуть застосовуватись до завершення воєнного стану.

“З 24 лютого 2022 до кінця року звільняються від сплати за землю платники на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Не буде сплачуватись ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також передані на потреби оборони.

Також буде скасований акциз на пальне, а ставка ПДВ по цих позиціях буде зменшена з 20% до 7%”, - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що протягом декількох годин після набуття чинності цих законів Кабінет Міністрів прийме всі необхідні підзаконні акти, щоб нова податкова система запрацювала вже цього тижня.

“Також Урядом вже сьогодні буде прийняте рішення про заборону перевірок бізнесу, окрім тих, які стосуються безпеки та здоров’я громадян. Одночасно будуть скасовані вимоги щодо отримання дозволів для значної частини підприємницької діяльності”, - розповів прем’єр-міністр.

Шмигаль також звернувся до аграріїв.

“Уряд вже запустив програми додаткової фінансової підтримки, аби за першої можливості в Україні розпочалась посівна кампанія. Українські сільгоспвиробники вже можуть отримати кредити під 0%, а держава гарантує перед банками 80% від суми такого кредиту”, - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд передбачив на ці два напрямки допомоги понад 25 млрд грн. Цих коштів вистачить на підтримку всіх малих та середніх фермерів, які планують цього року розпочати посівну кампанію.

Доповнення

Шмигаль повідомив, що працююча економіка та логістика стають одним з визначальних умов для перемоги у війні, яку розпочала росія, тому влада повністю переформатовує економічну модель України.

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