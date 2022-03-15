Бізнес отримає максимальну свободу: Шмигаль уточнив, які правила діятимуть на час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Працююча економіка та логістика стають одним з визначальних умов для перемоги у війні, яку розпочала росія, тому влада повністю переформатовує економічну модель України. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
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“Ми маємо сформувати потужний економічний тил, який дозволить забезпечувати армію і країну всім необхідним: від провізії та ліків до боєприпасів та сучасного озброєння. Очевидно, що економічна та податкова система, яка існувала у мирний час, не може бути відповіддю на ті виклики, які у нас є зараз”, - розповів Шмигаль.
Деталі
Він зазначив, що в тісній співпраці з Президентом України, з народними депутатами буде повністю переформатовано економічну модель України.
“Бізнес отримає максимальну свободу:
• податки будуть знижені;
• всі регуляції прибрані;
• доступ до фінансів полегшений;
• трудові відносини лібералізовані” — повідомив Шмигаль.
За його словами, спільно з народними депутатами було підготовлено революційний законопроєкт у податковій сфері.
“Так, за ініціативою Уряду на час воєнного стану для середнього та великого бізнесу буде значно розширено можливість скористатися опцією єдиного податку. Підприємства з обігом до 10 млрд гривень зможуть перейти на сплату єдиного податку. Знімаємо всі інші обмеження по кількості робітників та по видах діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу)”, - сказав Шмигаль.
Доповнення
Раніше Шмигаль повідомляв, що Україна продовжує кувати нашу перемогу, для цього економіка держави стає на воєнні рейки.