Бизнес получит максимальную свободу: Шмыгаль уточнил, какие правила будут действовать на время войны

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Работающая экономика и логистика становятся одним из определяющих условий для победы в войне, которую начала россия, поэтому власть полностью переформатирует экономическую модель Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы должны сформировать мощный экономический тыл, который позволит обеспечивать армию и страну всем необходимым: от провизии и лекарств до боеприпасов и современного вооружения. Очевидно, что экономическая и налоговая система, которая существовала в мирное время, не может быть ответом на те вызовы, которые у нас есть сейчас”, - рассказал Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что в тесном сотрудничестве с Президентом Украины, народными депутатами будет полностью переформатирована экономическая модель Украины.

“Бизнес получит максимальную свободу:
* налоги будут снижены;
* все регуляции убраны;
* доступ к финансам облегченный;
* трудовые отношения либерализованы” — сообщил Шмыгаль.

По его словам, совместно с народными депутатами был подготовлен революционный законопроект в налоговой сфере.

“Так, по инициативе Правительства на время военного положения для среднего и крупного бизнеса будет значительно расширена возможность воспользоваться опцией единого налога. Предприятия с оборотом до 10 млрд гривен смогут перейти на уплату единого налога. Снимаем все остальные ограничения по количеству рабочих и по видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса)”, - сказал Шмыгаль.

Дополнения

Ранее Шмыгаль сообщал, что Украина продолжает ковать нашу победу, для этого экономика государства становится на военные рельсы.

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