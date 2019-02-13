Кабмин принял решение относительно растаможивания автомобилей

"Кабинет министров постановляет: В частичное изменение пункта 10 Порядка государственной регистрации, снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин .... пункта 6 Временного порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на таможенной территории Украины, утвержденного постановлением Кабмина от 12 декабря 2018 года таможенное оформление транспортного средства, которое подпадает под действие Временного порядка осуществляется при наличии сертификата соответствия, выданного согласно утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования или технического паспорта страны последней регистрации транспортного средства", - говорится в распоряжении.



Как сообщал УНН, в последние дни льготного растаможивания "евроблях" киевская таможня будет работать до полуночи.