Кабмин принял решение относительно растаможивания автомобилей

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65598 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 87287 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131746 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131142 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130308 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125272 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161667 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117849 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин принял решение относительно растаможивания автомобилей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял решение относительно таможенного оформления автомобилей на иностранном регистрации "евроблях", передает УНН.

"Кабинет министров постановляет: В частичное изменение пункта 10 Порядка государственной регистрации, снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин .... пункта 6 Временного порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на таможенной территории Украины, утвержденного постановлением Кабмина от 12 декабря 2018 года таможенное оформление транспортного средства, которое подпадает под действие Временного порядка осуществляется при наличии сертификата соответствия, выданного согласно утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования или технического паспорта страны последней регистрации транспортного средства", - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНН, в последние дни льготного растаможивания "евроблях" киевская таможня будет работать до полуночи.

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